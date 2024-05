Luiz Carlos Martins foi baleado na comunidade Cavalo de Aço - Reprodução / Redes sociais

Luiz Carlos Martins foi baleado na comunidade Cavalo de AçoReprodução / Redes sociais

Rio – O corpo do presbítero Luiz Carlos Martins, de 31 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (31), às 16h, no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele foi baleado durante um tiroteio na comunidade Cavalo de Aço, em Senador Camará, na quarta-feira (29).

Luiz, também conhecido como Guigui, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na mesma região e depois transferido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu.

O presbítero foi a terceira vítima do confronto, que também matou um menino de 8 anos e o policial penal Otávio José Lins Brasil, de 58 anos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Relembre o caso



O policial penal Otávio José Lins Brasil, de 58 anos, e uma criança morreram após serem baleados em um tiroteio, na tarde de quarta-feira (29), após o agente ter entrado na comunidade Cavalo de Aço. Ele se assustou ao ser abordado por criminosos armados e tentou fugir em direção à Avenida de Santa Cruz.

Durante a fuga, ele atropelou e arrastou uma moto, que ficou presa embaixo do carro. A vítima desceu do veículo para ver o que tinha acontecido, quando os criminosos atiraram contra ele. Otávio reagiu e acabou sendo baleado durante o confronto. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu.

Na troca de tiros, uma criança também foi atingida. O menino chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará, mas também morreu.