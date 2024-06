Menino de 8 anos morreu durante um tiroteio na comunidade Cavalo de Aço, em Senador Camará - Reprodução/Redes sociais

Publicado 31/05/2024 21:17

Rio - O corpo do menino de 8 anos, morto durante um tiroteio na comunidade Cavalo de Aço, em Senador Camará, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (31), no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A criança chegou a ser socorrida e levada para a UPA de Senador Camará, mas não resistiu e morreu.