Pistolas, radiotransmissor, munições e carregadores foram apreendidos com o trio - Reprodução / @pmerj

Publicado 30/05/2024 11:49 | Atualizado 30/05/2024 12:28

Rio - A Polícia Militar prendeu em flagrante três homens armados no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (30). De acordo com os policiais, o trio estava planejando cometer roubos na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, um das mais importantes vias da região.

Segundo a PM, agentes do 3º BPM (Méier) faziam patrulhamento na avenida quando avistaram os homens em atitude suspeita, na Rua Moreia. Na abordagem, os criminosos tentaram fugir. Eles chegaram a entrar em um galpão, mas foram cercados e detidos.

Com o trio, foram apreendidas duas pistolas calibre .40, uma pistola 9mm, um radiotransmissor, munições e carregadores.

Os presos, que não tiveram as identidades reveladas, e o material apreendido foram encaminhados à 44ª DP (Inhaúma), onde o caso foi registrado.

Avenida da Insegurança

A Avenida Martin Luther King Jr., que tem 25 km de extensão e corta seis bairros da Zona Norte, ligando Del Castilho à Pavuna, tem sido um alvo frequente de roubos e arrastões

Em um intervalo de quatro dias, entre 28 de março e 1 de abril, moradores denunciaram que cinco arrastões aconteceram na via, em alturas como do Morro do Engenho da Rainha e o Morro da Galinha, em Inhaúma.

No último domingo (19), outro crime deste tipo foi registrado no local, na região do Buraco da Galinha, também no Engenho da Rainha. Na ocasião, uma mulher foi abordada por dois criminosos armados, que levaram seus pertences.