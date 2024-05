Motorista levava no carro réplica de fuzil, placas clonadas e máscara de borracha - Reprodução

Motorista levava no carro réplica de fuzil, placas clonadas e máscara de borrachaReprodução

Publicado 31/05/2024 09:53 | Atualizado 31/05/2024 13:54

Rio - Agentes do BRT Seguro apreenderam uma réplica de fuzil e placas clonadas de carro no interior de veículo que se envolveu em acidente na Avenida Brasil, em Irajá, Zona Norte, na noite desta quinta-feira (30). De acordo com a equipe, ao perceber a aproximação dos guardas, o motorista do veículo que capotou fugiu do local.



O carro guiado pelo homem seguia pela via, no sentido Zona Oeste, na altura de Irajá, quando perdeu o controle e capotou, atingindo ainda um segundo veículo. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o motorista, logo após o acidente, fugindo do local.

Duas pessoas que estavam nesse automóvel se feriram e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. As vítimas eram

Segundo o Centro de Operações Rio, duas faixas da pista central, sendo uma dedicada ao BRT TransBrasil ficaram interditada por pelo menos três horas devido ao acidente. O trânsito ficou intenso na região.

O caso foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).