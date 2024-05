Paróquia de São Sebastião no bairro de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 31/05/2024 11:46 | Atualizado 31/05/2024 13:13

Rio - Um bandido assaltou fiéis da Paróquia São Sebastião de Olinda, em Nilópolis, Baixada Fluminense, na última terça-feira (28). Segundo publicação da própria igreja nas redes sociais, as vítimas eram membros de um grupo de oração que se preparavam para um encontro semanal. Apesar do susto, nenhum dos fiéis se feriu durante a ação do criminoso.

"Lamentamos profundamente o ocorrido e agradecemos a compreensão e apoio de todos. Pedimos que continuem a orar pela paz em nossa comunidade", pede a postagem da paróquia no Facebook.

Em contato com O DIA, uma das secretárias da igreja, que preferiu não se identificar, contou que o bandido levou celulares, alianças, bolsas e até a bíblia dos frequentadores. O autor do assalto estava armado e usava o colete de guardador de carros, mochila e boné.



"Todos estão inseguros, com medo, receosos, mas contamos com o apoio das autoridades para dar continuidade a rotina paroquial", disse a secretária.



Ainda de acordo com ela, após o ocorrido, uma viatura da Polícia Militar foi enviada ao local. O caso foi registrado na Polícia Civil pela internet e é investigado pela 57ª DP (Nilópolis).

Em nota, a corporação informou que agentes da distrital procuram imagens de câmeras de segurança instaladas na região onde ocorreu o crime para identificar o responsável. A Polícia Civil informou também que as vítimas serão solicitadas a comparecer à unidade para prestar informações.