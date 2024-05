Simone Pimentel de Castro, de 63 anos, se vacinou contra a gripe - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Simone Pimentel de Castro, de 63 anos, se vacinou contra a gripe Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 31/05/2024 12:43 | Atualizado 31/05/2024 13:02

Rio - O frio não desanimou os cariocas que colocaram a caderneta de vacinação em dia. No Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, Zona Sul do Rio, diversas pessoas aproveitaram para se vacinar contra a gripe, na manhã desta sexta-feira (31).

fotogaleria

O casal de aposentados Simone Pimentel de Castro, de 63 anos, e Nilton Batista, de 63, estiveram no Super Centro de Vacinação Carioca. Ela, que sempre se vacina lá, contou como foi a experiência. "Foi maravilhoso, rapidinho. Hoje eu tomei a vacina da gripe e não doeu nada, nem senti a agulhada", disse.

Simone disse ainda que se programou para se vacinar nesta sexta-feira. "Eu já estava querendo tomar a vacina da gripe. Fomos eu e meu marido e foi tudo tranquilo, apesar de ele ter pavor de agulha. E eu também queria tomar a da Covid, mas ainda não estou na idade", afirmou.

Moradora do Leme, ela falou ainda sobre a importância da vacinação. "Vacina é muito importante. Desde que eu fui mãe, sempre levei meu filho em todas as campanhas, nunca faltei vacina. A caderneta dele sempre esteve sempre em dia", contou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da campanha, em 21 de março, foram aplicadas mais de 1,4 milhão de doses da vacina contra a influenza e apenas 33,8% do grupo prioritário já foi vacinado. O imunizante contra a gripe continuará disponível nas clínicas da família e centros municipais de saúde até o fim do estoque. Todas as pessoas com seis meses de idade ou mais podem se vacinar.

Segundo o Programa Nacional de Imunizações, estão dentro do grupo prioritário: crianças, gestantes, puérperas, idosos (pessoas com 60 anos ou mais) e indígenas.

Outras campanhas estão em andamento

Além da vacinação contra a gripe, estão em curso também as campanhas contra a paralisia infantil, para bebês e crianças menores de 5 anos, contra a variante XBB da Covid-19, para idosos com 85 anos ou mais, e contra o HPV, para as pessoas com idade entre 9 e 19 anos que não foram imunizadas anteriormente.