Caso foi encaminhado à 82ª DP (Maricá) - Foto: Maurício Peçanha

Caso foi encaminhado à 82ª DP (Maricá)Foto: Maurício Peçanha

Publicado 31/05/2024 12:46 | Atualizado 31/05/2024 13:30

Rio - A Polícia Militar segue nas buscas pelo agente Alexandre de Silva Lima, desaparecido após ter sido sequestrado e levado para a comunidade do Risca Faca , em Inoã, Maricá, Região Metropolitana do Rio. Nesta sexta-feira (31), policiais do 12º BPM (Niterói) ocupam o local na tentativa de encontrar o militar.

De acordo com a PM, equipes do batalhão realizaram uma operação na comunidade do Risca Faca, nesta quinta-feira (30), após serem informados do desaparecimento. A denúncia foi feita pela mulher do militar. Na ocasião, dois suspeitos foram presos com drogas e radiotransmissores.

Em nota, a PM informou que o policiamento na região está reforçado para auxiliarem na localização do policial, que é lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília.

Equipes do 12º BPM (Niterói), com apoio de militares do 7º BPM (São Gonçalo) e do Grupamento Aeromóvel (GAM), também fizeram buscas em um outro local. A comunidade da Linha, no Rio do Ouro, que divide os municípios de São Gonçalo e Niterói, foi alvo de uma operação realizada na quinta-feira.

Na localidade, os agentes apreenderam cerca de 880 embalagens de maconha, 175 pinos de cocaína, um tablete da mesma droga e dois radiotransmissores.

O caso foi registrado no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e encaminhado à 82ª DP (Maricá), para onde os presos e os materiais apreendidos nas operações foram levados.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação pra localizar Alexandre está em andamento.