Suspeito foi levado para a 39ª DP (Pavuna) - Divulgação

Publicado 31/05/2024 13:39 | Atualizado 31/05/2024 17:58

Rio - Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (31) após perseguir e ameaçar a ex-mulher de morte. A prisão foi efetuada em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil, durante fuga na Linha Vermelha, Zona Norte.

Os policiais civis, na quarta-feira (29), receberam informações sobre uma mulher que estava recebendo ameaças do ex-companheiro. Na ocasião, ela trabalhava em um jogo de futebol no Maracanã, em um projeto que auxilia mulheres vítimas de violência a serem inseridas no mercado de trabalho, quando comunicou que o suspeito havia descoberto seu novo endereço, mantido em segredo pela Justiça. De acordo com a vítima, o homem estava, naquele momento, em frente ao seu imóvel, enviando fotos da sua localização, seguidas de ameaças de morte.



Devido ao descumprimento da medida protetiva, foi expedido um mandado de prisão para o suspeito. Os agentes começaram um trabalho de monitoramento e, na quinta-feira (30), policiais civis localizaram o foragido, em uma residência em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mas ele conseguiu fugir pela janela e escapou do cerco.

Por volta das 8h30 desta sexta, após troca de informações entre a PRF e a Polícia Civil, policiais rodoviários federais conseguiram abordar o veículo do fugitivo na Linha Vermelha, e ele acabou preso. A ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP (Pavuna).

Segundo a Polícia Civil, o homem já havia sido preso em decorrência de crimes de violência doméstica contra a vítima. Quando foi solto voltou a perseguir e reiterar o descumprimento das restrições impostas. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.