Obra em comunidade do Lins ajudou a acabar com despejo irregular de esgotoDivulgação

Publicado 02/06/2024 06:00

Rio - Escalar terrenos e barrancos de difícil acesso utilizando técnicas de alpinismo foi a maneira encontrada para concluir uma obra que pôs fim ao despejo diário de 28 mil litros de esgoto em galerias de águas pluviais. A intervenção, realizada pela Águas do Rio, aconteceu no Complexo do Lins, na Zona Norte.

Presas por uma corda e equipamentos de segurança durante boa parte do serviço, as equipes fizeram a ligação de 70 casas à rede central de esgoto, beneficiando cerca de 280 moradores."A sujeira acabava entrando na minha casa, o que causava mau cheiro e atraía insetos. Mas, agora, esses transtornos ficaram para trás", conta Robson Silva, morador da comunidade Barro Preto.Para realizar essa e outras intervenções semelhantes, como na Rocinha, Vidigal, Chácara do Céu e Guararapes, a empresa vem oferecendo curso promovido pela equipe de Segurança do Trabalho. As aulas com técnicas de alpinismo abordou situações como transportar materiais em locais inacessíveis por veículos e elevar tubulações. Ao todo, 40 funcionários participaram do treinamento."Esse tipo de iniciativa visa não apenas melhorar a infraestrutura das regiões onde atuamos, mas também valorizar os nossos profissionais, promovendo um ambiente de trabalho seguro e eficiente", avalia Samuel Assad, gerente de Operações da empresa.