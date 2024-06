Motoristas tentavam voltar na contramão para evitar assalto na Linha Vermelha - Reprodução/X

Motoristas tentavam voltar na contramão para evitar assalto na Linha VermelhaReprodução/X

Publicado 01/06/2024 09:57 | Atualizado 01/06/2024 15:07

Rio - Arrastões causaram pânico em motoristas que circulavam por bairros das zonas Norte e Portuária, no fim da noite desta sexta-feira (31). A ação de criminosos foi flagrada em vídeos compartilhados nas redes sociais.



O primeiro caso aconteceu por volta das 19h, no Viaduto João XXIII, na Penha. Em postagem feita no "X", antigo Twitter, é possível ver motoristas tentando voltar pela contramão para evitar ter seus carros roubados.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Cruzeiro interceptaram dois criminosos que roubaram dois carros na Avenida Lobo Júnior, na Penha Circular. No momento da abordagem, houve confronto e a dupla fugiu. Os veículos foram recuperados e o caso registrado na 22ª DP (Penha).



O outro episódio aconteceu na Linha Vermelha, na altura do Caju, Zona Portuária, sentido Baixada Fluminense. O flagrante foi registrado por volta das 20h. Nas imagens, alguns motoristas aparecem abandonando seus carros na via.



Em respostas aos vídeos publicadas no X, usuários comentaram que arrastões nesse ponto da Linha Vermelha são recorrentes: "Já peguei um arrastão neste msm ponto da LV, sorte que consegui sair pela agulha de São Cristóvão. Rio é tenso a qualquer hora. Cidade maravilhosa, pra quem?", questiona um usuário da rede.



Uma moradora da Zona Norte também comentou sobre o arrastão na Penha. "Ontem presenciei um arrastão na Lobo Junior. Eu estou trêmula até agora, um desespero terrível, que livramento", disse em publicação no X.

A PM informou ainda que não houve acionamento para o arrastão na Linha Vermelha.