Alan Salles, 22 anos, estava trabalhando no momento do acidente - Rede Social

Publicado 03/06/2024 09:55

Rio - A Polícia Civil intimou o taxista que provocou o acidente que matou Alan Rodrigues Salles, de 22 anos, em Vila Isabel, na Zona Norte. O crime aconteceu na Rua Teodoro da Silva, na última sexta-feira (31), após uma briga de trânsito entre o motoboy e o motorista do carro. A vítima morreu no local e o corpo foi sepultado neste domingo (2) , no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, na Região Central.

O caso é investigado pela 20ª DP (Vila Isabel) e, de acordo com o delegado titular, Leandro Gontijo, além de taxista, o motorista também trabalha na oficina onde o veículo foi encontrado depois do crime, na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, bairro vizinho. O homem foi identificado e intimado a prestar depoimento nos próximos dias. Uma testemunha que presenciou o acidente também foi localizada e deve ser ouvida em breve.

Ainda segundo o delegado, os agentes também procuram por outras testemunhas, bem como dados sobre os envolvidos no caso, como a situação das carteiras de habilitação e dos veículos que conduziam, além de mais imagens de câmeras de segurança. O momento do acidente foi registrado em, pelo menos, dois ângulos. Em um deles, é possível ver o táxi e a motocicleta passando pela via muito próximos, quando o motoboy cai e o taxista segue o caminho.

Já as outras imagens mostram o carro um pouco à frente da moto, que parece ter perdido o controle da direção, até atingir um poste. No vídeo, ainda é possível ver os pneus do veículo soltando faíscas antes da colisão. Confira abaixo. O taxista deixou o local sem prestar socorro e o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas encontrou Alan já sem vida.

Atenção, imagens fortes! Vídeo mostra momento em que táxi causa acidente que matou motoboy na Zona Norte. #RiodeJaneiro #Acidente #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/gtVRrz81ap — Jornal O Dia (@jornalodia) June 3, 2024

Entenda o caso

Na noite de sexta-feira (31), segundo testemunhas, Alan estava trabalhando como entregador quando, após uma discussão, foi perseguido pelo taxista, que provocou o acidente que matou o jovem. Depois do crime, policiais militares do 6° BPM (Tijuca) encontraram o táxi em uma loja de autopeças na Rua Barão de Mesquita e, no sábado (1º), motociclistas fizeram um protesto em frente ao estabelecimento. A manifestação se estendeu até a 20ª DP (Vila Isabel), para onde o táxi foi encaminhado, e estava com retrovisor quebrado e arranhões próximo do farol.

O corpo de Alan foi sepultado neste domingo e a despedida teve fogos, cartazes e pedidos de justiça. Sob muita comoção, o funeral teve a presença de motociclistas que chegaram ao cemitério com os veículos e a motocicleta da vítima, que ficou estacionada em frente ao local. O jovem era motoboy há cinco anos e vivia com os pais e dois irmaõs em Vila Isabel.