Deputada estadual Lucinha (PSD) é investigada por suspeita de ligação com milicianos da Zona Oeste - Arquivo / Agência O Dia

Deputada estadual Lucinha (PSD) é investigada por suspeita de ligação com milicianos da Zona Oeste Arquivo / Agência O Dia

Publicado 04/06/2024 13:12 | Atualizado 04/06/2024 15:33

Rio - A deputada estadual Lucinha (PSD) prestou depoimento por 1h40 entre o final da manhã e o início da tarde desta terça-feira (4) ao Conselho de Ética da Assembléia Legislativa do Rio (Alerj). O colegiado ouviu a versão da deputada no processo ético disciplinar que pode culminar na cassação do mandato de Lucinha na Alerj. A sessão foi iniciada às 11h30 e fechada à imprensa por correr em sigilo de justiça. O deputado Vinícius Cozzolino (União Brasil) é o relator do caso. Lucinha foi indiciada por envolvimento com a milícia de Zinho, na Zona Oeste.

Em nota divulgada à imprensa, o presidente da comissão, deputado Julio Rocha, afirmou que a parlamentar respondeu a todas as perguntas formuladas pelos membros do conselho sobre o seu suposto envolvimento com a milícia da Zona Oeste. "Considerando que todas as diligências necessárias foram realizadas, que todos os procedimentos foram observados e que não há mais provas a serem produzidas, na condição de presidente, dei por encerrada a instrução probatória na data de hoje", afirmou Julio Rocha.

Durante a própria reunião ordinária, o presidente da comissão intimou a deputada a apresentar as alegações finais, no prazo de 5 dias corridos, iniciando-se na quarta-feira (5) e com término no domingo (9), podendo entregar o documento até a segunda-feira (10), por se tratar do dia útil seguinte.