Morte do menino de 4 anos é investigada pela 36ª DP (Santa Cruz) - Reprodução/Google Maps

Publicado 05/06/2024 15:05 | Atualizado 05/06/2024 15:08

Rio - A Polícia Civil acredita que o menino K.G.L.S, de 4 anos, tenha sido vítima de afogamento. A criança estava desaparecida desde a noite de segunda-feira (3), quando participava de uma festa com familiares, na comunidade do Rola, em Santa Cruz, na Zona Oeste. O corpo dele foi localizado na madrugada desta quarta-feira (5) , na beira da piscina do salão onde o evento aconteceu.

O caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz) e, de acordo com o delegado Edezio Ramos, a principal linha de investigação é de que ele tenha sofrido um afogamento, mas aguarda o laudo da necropsia para confirmar a suspeita. "A gente acredita na situação de afogamento, tudo leva a crer que seria isso. A gente ainda não descartou outras possibilidades, mas essa está se mostrando mais evidente", apontou. Caso seja confirmado, os agentes ainda vão apurar se K.G se afogou acidentalmente.



"Nesse momento, a gente não tem condições de dizer que foi afogamento, ainda é uma suspeita. A gente acredita que sim pelas circunstâncias, ele estava molhado, estava com a pele anserina, que é quando você fica muito tempo tomando banho ou na piscina e sente a pele diferente, ele estava com essas características, mas eu preciso observar o pulmão e é o que a gente está fazendo, mas tem esses indicativos", esclareceu o delegado.

A mãe do menino também era procurada no início da manhã de hoje, mas foi localizada e prestou depoimento. O dono e funcionários do salão de festas onde K.G foi encontrado também foram ouvidos na 36ª DP, bem como o pai da criança. Marco Aurélio de Paula Lima chegou a dizer que não acreditava no afogamento, já que, segundo ele, pegadas teriam sido encontradas no espaço em que o evento ocorreu. O local também foi alvo de buscas de parentes após o desaparecimento e a piscina limpa na terça-feira (4), disse o homem.

K.G participava de uma festa de família na noite de segunda-feira, quando teria saído para brincar com outras crianças e não foi mais visto depois das 22h. A mãe da criança percebeu o sumiço por volta das 14h de terça-feira, ao procurar pelo filho na casa de uma prima, onde ele costumava dormir, mas o menino não estava no local. Somente neste momento o desaparecimento teria sido informado ao pai. Até o momento, ninguém foi preso ou indiciado pela morte e as investigações estão em andamento. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento da vítima.