Acidente ocorreu na altura do Shopping Grande Rio, em São João de Meriti - Reprodução

Acidente ocorreu na altura do Shopping Grande Rio, em São João de MeritiReprodução

Publicado 06/06/2024 08:49

Rio - Um acidente envolvendo um caminhão-pipa, uma carreta, um carro e um ônibus causou transtornos no trânsito, na manhã desta quinta-feira (6), na Rodovia Presidente Dutra. A colisão aconteceu na altura do Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Não houve vítimas.

fotogaleria

A batida aconteceu no sentido Rio, por volta das 4h. Pela manhã, às 7h, a via já tinha dez quilômetros de engarrafamento. O trânsito estava fluindo somente em uma faixa.Por volta das 7h30, os veículos foram retirados do local e as faixas completamente liberadas. Às 8h, o trânsito ainda era intenso na altura do Km 180 por reflexo do acidente, que aconteceu no Km 173.De acordo com informações, a batida aconteceu quando o caminhão estava saindo da Dutra para entrar em um acesso a Vilar dos Teles, em São João de Meriti, e acabou tombando. O veículo invadiu a pista, atingindo um poste e a lateral da carreta.