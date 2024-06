PMs apreenderam uma pistola, uma réplica de fuzil e duas de pistola com bandidos - Reprodução

PMs apreenderam uma pistola, uma réplica de fuzil e duas de pistola com bandidosReprodução

Publicado 09/06/2024 08:13 | Atualizado 09/06/2024 08:32

Rio - Dois criminosos foram presos em flagrante e outros dois ficaram feridos após confronto com PMs, no fim da noite deste sábado (8), no Complexo da Maré, Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, os bandidos trocaram tiros com uma equipe do 22º BPM (Maré) ao tentar sair em carro da favela Nova Holanda.

Durante o confronto, dois dos criminosos foram baleados e socorridos. A dupla foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Não há informação sobre o estado de saúde dos presos.

Com o bando, no interior do veículo, os agentes encontraram uma pistola, uma réplica de fuzil e outras duas de pistola.

Segundo publicação da corporação, o material foi apreendido e encaminhado para delegacia da região, onde o caso foi registrado. Os presos também foram conduzidos para a distrital. A identidade deles não foi informada pela PM.