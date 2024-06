Nove tabletes de droga foram encontrados na mala - Reprodução

Nove tabletes de droga foram encontrados na malaReprodução

Publicado 09/06/2024 08:56 | Atualizado 09/06/2024 09:00

Rio - Um homem foi preso em flagrante com grande quantidade de drogas, na noite deste sábado (9), na Rodoviária do Rio, Zona Portuária. Segundo a Polícia Militar, o criminoso levava nove tabletes de material entorpecente dentro de uma bolsa, escondido junto com roupas.

O homem foi abordado e detido por agentes do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) que atuam no terminal de ônibus. Após a prisão, o homem e as drogas foram levados para delegacia da região, onde o caso foi registrado.

Casos recorrentes

Nos últimos três dias, foram registradas, pelo menos, 12 ocorrências de apreensão de drogas no Rio. A maior parte delas aconteceu em cidades da Região dos Lagos e na Baixada Fluminense.

Nesta sexta-feira, dois suspeitos foram presos por tráfico no bairro do Roseiral, em Belford Roxo, com o material entorpecente.