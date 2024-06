Campanha ?O Date Perfeito? celebra Dia dos Namorados - Edu Kapps/SMS

Publicado 10/06/2024 09:35

Rio - Em comemoração ao Dia dos Namorados, o Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA), no Centro do Rio, vai realizar uma campanha de doação de sangue nesta terça-feira (11). A ação, chamada de “O Date Perfeito”, é uma parceria com o Hemorio e acontecerá das 10h às 16h, no auditório da Otics, no 2º andar da unidade de saúde.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos e apresentar documento oficial de identidade com foto. Além disso, menores de idade precisam estar com autorização do responsável.

Os doadores devem estar bem de saúde e pesar mais de 50 kg. Não precisa estar de jejum, mas é recomendado que a pessoa não tenha ingerido comida gordurosa nas últimas quatro horas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings devem aguardar seis meses para fazer a doação. Quem teve covid-19 recentemente precisa aguardar dez dias após a recuperação.

Ainda segundo a pasta, outro fator importante é estar descansado para realizar a doação.

O voluntário pode, em 30 dias, pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada da doação.

Depois da coleta, os componentes sanguíneos são separados e até quatro pessoas podem ser beneficiadas com a doação. Em 24 horas após a doação, o organismo do doador começa a recompor algumas substâncias que foram retiradas, de forma que a coleta seguinte pode ser feita após oito semanas para homens e 12 para mulheres, pois o sangue já estará com os componentes reconstituídos.

O Hospital Municipal Souza Aguiar fica na Praça da República, 111, Centro. A campanha vai acontecer no 2° andar da unidade.

Reforço de estoque

O hall de entrada da emergência do Hospital Miguel Couto , na Gávea, Zona Sul do Rio, foi palco de uma importante ação de solidariedade nesta sexta-feira (7). Em parceria com o Hemorio, a unidade promoveu uma campanha de doação de sangue que mobilizou diversos cariocas.

A campanha teve como objetivo reforçar os estoques de sangue do hospital, que atendem a pacientes em situações de emergência e em tratamentos contínuos.

O diretor da unidade, Cristiano Chame, enfatizou a importância de manter as doações regulares para garantir o atendimento adequado a todos os pacientes. "É muito importante para o hospital e para a cidade do Rio. Doar sangue é um ato de solidariedade e amor ao próximo. A gente precisa disso, em um hospital como esse que tem tantos acidentados, nada melhor do que ter compaixão ao próximo e ajudar", ressaltou.