Ivan Honorato Carvalho estava escondido em Rio das Ostras, na Região dos Lagos - Reprodução

Publicado 10/06/2024 15:21 | Atualizado 10/06/2024 15:27

Rio - O aposentado Ivan Honorato Carvalho, de 65 anos, suspeito de matar a companheira Vânia Baptista Ismael , de 52 anos, teve a prisão temporária mantida pela Justiça do Rio durante audiência de custódia realizada neste domingo (9). Segundo as investigações, ele ainda simulou que a vítima se jogou da janela de seu apartamento.

Ivan foi detido na última sexta-feira (7) em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. De acordo com as investigações, o suspeito assassinou Vânia com golpes na cabeça, no dia 24 de maio deste ano, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após não aceitar o fim do relacionamento. Logo em seguida, ele manipulou o local para simular o suicídio da vítima.

Na época do crime, o homem disse aos policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que acordou no dia seguinte à morte da vítima e viu seu corpo na área externa do condomínio, dando a entender que ela teria se jogado da janela do apartamento. O suspeito contou que ligou para o Corpo de Bombeiros logo em seguida. Os militares atestaram o óbito no local.

Contudo, a investigação identificou divergências de informações e começou a tratar o caso como homicídio. Segundo relatos de vizinhos, houve uma briga entre o casal horas antes da vítima ser encontrada morta.

Além disso, imagens do condomínio onde o crime aconteceu contradizem a versão apresentada por Ivan. Durante toda madrugada, o homem teria manipulado a cena do crime e descartou no lixo materiais utilizados para tentar encobrir a morte da mulher. A perícia identificou diversas manchas de sangue na sala, no quarto do casal e nas escadas do edifício. Também não foram identificadas lesões compatíveis com suicídio no corpo de Vânia.

A DHC pediu a prisão temporária do suspeito, acolhida pela 2ª Vara Criminal do Rio, que expediu um mandado de prisão. Neste domingo (9), a juíza Mariana Tavares Shu, da Central de Custódia, entendeu que não houve nenhuma ilegalidade no ato e manteve o homem detido.