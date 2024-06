Caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 15/06/2024 12:49 | Atualizado 15/06/2024 13:00

Rio - O Conselho Tutelar resgatou duas crianças vítimas de violência pela própria mãe, no início do mês. A unidade 01 do Centro foi acionada por conta de um vídeo em que a mulher aparece torturando uma das filhas. Não há informações sobre onde as agressões aconteceram e o episódio não foi registrado em nenhuma delegacia. No entanto, a Polícia Civil informou ao DIA que investiga o caso.

A denúncia das agressões foram feitas em 8 de junho e, no mesmo dia, o Conselho Tutelar esteve na casa da família e resgatou as vítimas. Os irmãos receberam acolhimento institucional em um abrigo da Prefeitura do Rio. A menina que aparece sendo torturada nas imagens passa bem. Até o momento, não há informações sobre a mãe das crianças ter sido presa.

Procurada, a Polícia Civil informou que inicialmente a ocorrência não foi comunicada. No entanto, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) instaurou procedimento ao saber do caso. Os agentes da especializada solicitaram informações ao Conselho Tutelar e as investigações estão em andamento para identificar as envolvidas e apurar todos os fatos.