Área infantil do Parque Estadual do Grajaú é reformadaAgência O Dia / Pedro Teixeira

Publicado 15/06/2024 15:21 | Atualizado 15/06/2024 17:24

Rio – A área infantil do Parque Estadual do Grajaú, na Zona Norte, ganhou reparos da prefeitura após reclamações frequentes de moradores do bairro. Até o momento, apenas brinquedos como gangorra e balanço foram consertados.

A reportagem do DIA esteve no local, neste sábado (15), e notou que alguns brinquedos foram pintados e estavam com avisos de 'tinta fresca'. Os balanços que estavam quebrados foram restaurados, mas não receberam pintura até o momento. Segundo frequentadores do local, essa parte do parque estava em situação precária, com peças de brinquedos soltas.

Nos grupos do bairro nas redes sociais, muitos moradores reclamavam do abandono na manutenção do Parque. Dois internautas, por exemplo, afirmaram em postagens feitas em fevereiro que estavam frustrados com o descaso: "Estive na Reserva há uma semana e fiquei muito triste com o abandono e descaso. Nosso Bairro está completamente abandonado”, disse um habitante.

"Gennnnte! Hoje fui na reserva do Grajaú, está muiiiiiiito abandonada! Fiquei triste de ver”, afirmou outro morador.

Os banheiros estão interditados com faixas amarelas, assim como uma parte da vegetação do local.

Procurada sobre os reparos nos banheiros, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ainda não se manifestou. A nota será acrescentada à matéria assim que enviada.



O Parque Estadual do Grajaú é um componente natural da Floresta da Tijuca e uma área bastante procurada por montanhistas por conta das várias pedras do local, mas conta ainda com áreas de lazer para piqueniques com mesas e bancos, churrasqueiras e trilhas.