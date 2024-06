Os três presos têm anotações em São Paulo por crimes patrimoniais - Reprodução

Publicado 15/06/2024 13:27 | Atualizado 15/06/2024 13:28

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, neste sábado (15), três integrantes de uma quadrilha do estado de São Paulo que furtaram uma casa no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações, Vanderlei Silva Soares, Luan Miranda Rodrigues de Jesus e Huan Felipe Pereira Gomes realizavam o crime e voltavam para o seu estado de origem.

A prisão foi efetuada por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) com o apoio de policiais rodoviários federais. Eles foram pegos após um cerco tático montado pelos policiais, quando estavam fugindo para São Paulo.

Segundo as investigações, o crime aconteceu na última quarta-feira (12). Os criminosos escolhiam imóveis de alto padrão, monitoravam a rotina dos moradores do espaço e só entravam após tocarem o interfone e ter certeza de que ninguém estava no local. Com auxílio de ferramentas, o trio arrombava as portas com ferramentas. Furtando, em seguida, dinheiro, joias, relógio e equipamento eletrônico. Toda a ação durou cerca de nove minutos.

Bens furtados pelo trio na Ilha do Governador Divulgação

De acordo com o apurado pelos policiais civis, os três têm anotações em São Paulo por crimes patrimoniais. Além disso, contra Huan Felipe os agentes cumpriram um mandado de prisão condenatória daquele estado por furto qualificado.

"Sabemos que esta organização criminosa age arrombando portas com chaves de fenda, em imóveis de alto padrão, sempre vazios. Os criminosos entram na residência após terem ciência que estão vazias. Eles visam a subtração de dinheiro, joias e objetos de pequena dimensão, para saírem do local sem levantar suspeita", ressaltou o Delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP.

As investigações da unidade continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e para desarticular a quadrilha. Os presos deste sábado vão responder por furto qualificado e organização criminosa.