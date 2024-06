Rio tem dia propício para passeio ao ar livre - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Rio tem dia propício para passeio ao ar livrePedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 16/06/2024 13:25 | Atualizado 16/06/2024 13:57

Rio - Os cariocas podem se preparar para um período de muito calor e alta umidade durante a semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo (16) será de tempo aberto, com sol radiante e nenhuma possibilidade de chuva, condição muito favorável para quem gosta de atividades ao ar livre.

Com o dia limpo, diversos frequentadores aproveitaram o clima propício na Praia do Arporador, na Zona Sul do Rio. Enquanto alguns aproveitaram para se bronzear na faixa de areia, uma multidão se exercitava no calçadão, fechado para veículos aos fins de semana.

Para a semana, a previsão do tempo indica que a cidade do Rio de Janeiro enfrentará temperaturas elevadas e com alta umidade relativa do ar nos próximos dias. O índice, que ficará constantemente acima dos 90%, intensificará a sensação de calor. Com valores superiores a 70%, a condição dificulta a evaporação do suor, tornando a percepção térmica ainda mais desconfortável.



Temperatura segue alta



Segunda-feira (17) - A semana começa com tempo firme e céu parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 29°C, enquanto a mínima ficará em torno de 18°C. A umidade relativa do ar variará até 90%.



Terça-feira (18) - O tempo segue estável com sol entre nuvens. A temperatura máxima deve atingir 29°C e a mínima será de 18°C. A umidade do ar continuará alta, chegando até 90%.



Quarta-feira (19) - Mais um dia de sol e poucas nuvens. A máxima prevista é de 30°C e a mínima de 19°C. A umidade relativa do ar ficará até 90%.



Quinta-feira (20) - O calor permanece com céu claro e poucas nuvens. A temperatura máxima pode chegar a 30°C e a mínima será de 19°C. A umidade do ar variará até 90%.



Sexta-feira (21) - A semana termina com temperaturas elevadas e céu parcialmente nublado. A máxima será de 31°C e a mínima de 19°C. A umidade relativa do ar ficará até 90%.



Condições das Marés



Os cariocas que planejam atividades no mar devem ficar atentos às condições das marés. As ondulações máximas ocorrerão às 11h15 na segunda-feira, às 12h01 na terça-feira, às 12h50 na quarta-feira, às 13h54 na quinta-feira e às 14h50 na sexta-feira, com alturas variando entre 1,1m e 1,3m.

Dicas para enfrentar o calor e a alta umidade



Hidrate-se bem: Beba bastante água ao longo do dia para manter o corpo hidratado.

Evite exposição ao sol: Prefira atividades ao ar livre nos períodos de menor intensidade solar, como o início da manhã ou fim da tarde.

Use roupas leves: Opte por roupas claras e de tecidos leves para ajudar na transpiração.



Fique em ambientes ventilados: Procure locais arejados ou com ventilação adequada para aliviar a sensação de calor.