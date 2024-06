Fuzil e réplicas apreendidos pelos agentes - Reprodução

Publicado 17/06/2024 10:19 | Atualizado 17/06/2024 11:23

Rio - Policiais militares foram atacados a tiros, na manhã desta segunda-feira (17), durante um patrulhamento na comunidade da Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio. Na ação, foram apreendidos um fuzil e duas réplicas da arma.

De acordo com agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), uma equipe do Grupamento de Ações Táticas foi recebida a tiros e houve confronto na região. Após o tiroteio, os criminosos conseguiram fugir pela área de mata. Não há registro de feridos.

Além do fuzil e das réplicas, os policiais apreenderam drogas, dois rádios transmissores, duas granadas e farta quantidade de munição.

A ocorrência foi encaminhada para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

PM é baleado na Muzema

Na última segunda-feira (10), um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado no antebraço durante uma ação na Muzema. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Oeste.

De acordo com a PM, os agentes foram atacados a tiros por um grupo de criminosos.

Confrontos recentes

No final de maio, no último dia 25, agentes do Bope realizaram uma operação na Muzema após confrontos entre criminosos rivais. Na ação, dois fuzis, três artefatos explosivos, cinco celulares, um rádio transmissor e drogas foram apreendidas.

Na semana anterior, outra operação da PM também provocou um intenso tiroteio e explosão de granadas. Na ocasião, moradores ficaram em meio ao fogo cruzado por dois dias seguidos.

O clima de tensão tem sido constante na região devido a traficantes do Comando Vermelho (CV) terem tomado o controle da comunidade, antes dominada pela milícia.