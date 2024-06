Viaturas da Polícia Militar circulam em rua da Muzema nesta segunda-feira (10) - Reprodução

Publicado 10/06/2024 16:10

Rio - Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado, na tarde desta segunda-feira (10), durante uma ação na Muzema, em Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Mais cedo, tiroteios assustaram e preocuparam moradores da região.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Bope atuam na comunidade desde a manhã. Durante uma incursão, os policiais foram atacados a tiros por um grupo de criminosos. Um dos agentes foi atingido no antebraço. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Oeste. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quatro viaturas do Bope circulando em uma rua da região. De acordo com relatos, diversos confrontos aconteceram durante a ação. O Instituto Fogo Cruzado registrou tiros por volta das 7h05.

Equipes seguem atuando e reforçando o policiamento na comunidade.

Confrontos recentes

No final de maio, no último dia 25, agentes do Bope realizaram uma operação na Muzema após confrontos entre criminosos rivais. Na ação, dois fuzis, três artefatos explosivos, cinco celulares, um rádio transmissor e drogas foram apreendidas.