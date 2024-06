O policiamento está reforçado na comunidade da Muzema - Arquivo pessoal/ Mário Moscatelli

Publicado 10/06/2024 10:04

Rio - Um tiroteio voltou a assustar moradores da Muzema, no Itanhangá, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (10). A região vive uma intensa onda de confrontos entre criminosos rivais devido à disputa por território.



Segundo o Instituto Fogo Cruzado, os tiros foram registrados por volta das 7h05. Outros relatos apontam ainda que o confronto se estende ao longo da manhã.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31ºBPM (Recreio) realizam policiamento ostensivo na comunidade, mas não registraram alterações até o momento.

Confrontos são recorrentes

No final de maio, no último dia 25, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram uma operação na comunidade após confrontos entre criminosos rivais. Na ação, dois fuzis, três artefatos explosivos, cinco celulares, um rádio transmissor e drogas foram apreendidas.

Na semana anterior, outra operação da PM também provocou um intenso tiroteio e explosão de granadas. Na ocasião, moradores ficaram em meio ao fogo cruzado por dois dias seguidos.

O clima de tensão tem sido constante na região devido traficantes do Comando Vermelho terem tomado o controle da favela, antes dominada pela milícia.