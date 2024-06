Coletivo fica destruído após a ação - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 17/06/2024 12:21 | Atualizado 17/06/2024 15:23

Rio - Um ônibus foi incendiado na Avenida Brasil, altura da comunidade do Batan, em Realengo, Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu em represália à morte de três criminosos da região.

No local, atuam agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). De acordo com o comando da unidade, um grupo de moradores, por ordem do tráfico de drogas, ateou fogo em um ônibus e incendiaram alguns objetos na via.

Segundo o Rio Ônibus, o veículo incendiado é da linha 770 (Campo Grande x Coelho Neto). Este é o oitavo ônibus incendiado em 2024. Nos últimos 12 meses, 32 carros já foram queimados. Após o incêndio ser controlado, homens levavam peças das carcaças.



"A empresa repudia mais um episódio de violência e reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", disse em nota.



Ainda segundo a PM, equipes do 14° BPM (Bangu) e do Batalhão Especial de Rondas e Controle de Multidões foram acionados para liberar a via. Uma aeronave do Grupamento Aeromóvel da Corporação sobrevoou o local da ocorrência. O policiamento foi reforçado na região.



Durante a manhã desta segunda-feira (14), agentes 14° BPM (Bangu) foram atacados a tiros durante patrulhamento pela Vila Kennedy, Zona Oeste, e houve confronto. Na ação, um suspeito foi baleado e encaminhado ao Hospital Albert Schweitzer.

Com ele foi apreendido um fuzil e grande quantidade de drogas. A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP (Bangu).