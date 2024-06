Fuzil e drogas foram apreendidos em ação da PM na Vila Kennedy - Reprodução / @pmerj

Publicado 17/06/2024 13:35 | Atualizado 17/06/2024 13:39

Rio - Um suspeito foi baleado durante um tiroteio entre policiais militares e bandidos, na manhã desta segunda-feira (17), na Vila Kennedy, em Bangu, Zona Oeste do Rio. O ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde encontra-se internado. O confronto, que terminou com um fuzil e drogas apreendidas, assustou moradores da região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14° BPM (Bangu) realizavam um patrulhamento na região quando foram atacados a tiros por criminosos. Após o confronto, o suspeito baleado foi socorrido e encaminhado à unidade médica. Seu atual estado de saúde não foi divulgado.

Ainda de acordo com a PM, o detido, que não teve a identidade revelada, estava cumprindo pena em regime semiaberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Com ele, foram apreendidos um fuzil e diversas drogas, a serem contabilizadas.

O tiroteio assustou moradores da região. Em uma escola, as crianças ficaram embaixo das carteiras para se protegerem dos tiros. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o funcionamento dos colégios municipais não foram afetados e que as diretorias das unidades estão atentas ao protocolo de prevenção e segurança. As escolas estaduais da região também não tiveram seus serviços prejudicados, segundo a Secretaria de Estado de Educação do Rio.

O homem detido e os materiais apreendidos foram encaminhados à 34ª DP (Bangu), onde a ocorrência foi registrada.