Cartaz de divulgação para doação de sangue em prol de Ana Beatriz Barcelos do Nascimento - Reprodução

Cartaz de divulgação para doação de sangue em prol de Ana Beatriz Barcelos do NascimentoReprodução

Publicado 17/06/2024 12:01

Rio - Familiares da menina de 13 anos que foi baleada na Ilha do Governador, na Zona Norte, quando voltava de uma aula de balé, utilizaram as redes sociais para pedir doações de sangue. Na manhã desta segunda-feira (17), a adolescente seguia internada em estado grave.

Para doar, as pessoas precisam informar o nome completo da paciente - Ana Beatriz Barcelos do Nascimento - e o hospital onde ela está internada: Hospital Municipal Souza Aguiar.

A menina tem tipo sanguíneo O+, mas são aceitos todos os tipos de sangue. As doações podem ser feitas no Hemorio, na Rua Frei Caneca 8, no Centro do Rio.

Família diz que jovem apresentou melhora

Segundo uma publicação compartilhada pela avó da menina nas redes sociais, a equipe médica do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, informou que está reduzindo a medicação de noradrenalina , porque a pressão arterial está voltando à normalidade sozinha e os batimentos cardíacos são considerados bons. Há indicativo de que o rim está voltando a funcionar, mas exames serão realizados para verificar se ela precisa de uma nova diálise.

"O estado no geral ainda é grave, mas houve progresso. A luta continua! Peço que continuem na corrente. A oração e a energia positiva de cada um tem sido muito importante. Deus está provendo força à A.B nessa jornada rumo a recuperação. Seguiremos fortes com a convicção de que a fé salva", diz a publicação.

Relembre o caso

Ana Beatriz foi atingida por uma bala perdida , em um confronto entre policiais militares e criminosos na região da Freguesia, na última quinta-feira (13).

Segundo relatos de uma familiar, o caso aconteceu na rua da casa da adolescente, no sub-bairro da Freguesia, enquanto ela voltava do balé. "Nesse momento estamos querendo orações, mas também Justiça! Queremos esclarecimentos", disse.

Nas redes sociais, uma amiga contou ainda que o tiro atingiu a barriga da vítima. "Ela estava na metade do morro quando começou a troca de tiros e acertou a barriga dela", relatou.

De acordo com a Polícia Civil, os PMs narraram que estavam na comunidade da Pixunas para apurar denúncias de extorsões praticadas por traficantes contra motoristas, quando foram atacados a tiros e houve confronto.

O caso está sendo investigado na 37ªDP (Ilha do Governador).