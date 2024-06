Jacqueline Laurence - TV Globo / Estevam Avellar

Publicado 17/06/2024 13:46 | Atualizado 17/06/2024 14:45

Rio - A atriz Jacqueline Laurence morreu no Rio, aos 91 anos, na madrugada desta segunda-feira (17). Nascida em Marselha, na França, em 1932, ela estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e sofreu uma parada cardíaca. A informação foi confirmada ao DIA pela unidade de saúde.

"A direção do CER (Coordenações de Emergência Regional) Leblon informa que, infelizmente, a paciente Jacqueline Laurence não resistiu e faleceu", diz a nota.



Jacqueline chegou ao Brasil ainda na adolescência. Sua primeira novela na TV Globo foi em "Uma Rosa com Amor" (1972). O último trabalho foi uma participação especial em "Salve-se Quem Puder", em 2020. Antes disso, atuou no papel de Simone em "Babilônia" (2015), de Gilberto Braga.

Conhecida por trabalhos em novelas como "Dancin’ Days", "Guerra dos sexos", "Cambalacho" e "Senhora do Destino", a artista veio para o Brasil na adolescência, acompanhando o pai, que era jornalista. Albert Laurence. Na década de 50, ingressou na Fundação Brasileira de Teatro (FBT), ela aprimorou os estudos com Maria Clara Machado no Teatro Tablado.

Jacqueline também fez muitos trabalhos no teatro. "O Jubileu", "As Criadas", "O Marido vai à Caça" e "Gata em Teto de Zinco Quente" são alguns deles. Como diretora, trabalhou em várias peças, entre elas, "As Sereias da Zona Sul", "Dias Felizes" e "Isaura Garcia - O Musical".

Em entrevista a Amir Haddad no Studio Primus, em vídeo disponível no Youtube, a atriz contou que pensou em desistir de fazer teatro por ser chamada para papéis que não gostava. Foi quando Amir a convidou para atuar no espetáculo "A Construção" (1969).

A atriz também atuou no cinema em "Menino do Rio" (1982), "Sonho de Verão" (1990), "Dente Por Dente" (1994), Jovens Polacas (2020), dentre outros filmes.

Era muito amiga da atriz Fernanda Montenegro, de quem dirigiu a peça "Dias Felizes", em 1995. Presença marcante na cena teatral do Rio, Jacqueline adorava prestigiar estreias, seu programa favorito. Nos últimos anos, no entanto, por conta da idade avançada, passou a ser vista com menos frequência.