Motorista utilizou as redes sociais para publicar vídeos com ofensas contra passageiraReprodução

Publicado 18/06/2024 12:21 | Atualizado 18/06/2024 12:27

Rio - Uma mulher prestou queixa contra um motorista de aplicativo por preconceito e intolerância religiosa após sofrer humilhações nas redes sociais. Elaine Maria Coelho Xavier pediu uma corrida com duas paradas e, ao notar os destinos escolhidos, o motorista passou a fazer gravações e comentários ofensivos contra a vítima cada vez que ela saía do veículo para comprar itens.



O caso aconteceu na última quinta-feira (13), quando é comemorado o dia de Exu. Elaine contou ao DIA que estava a caminho do centro de Umbanda que frequenta, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e pediu uma corrida com duas paradas, sendo a primeira em uma floricultura e a segunda em um aviário.



"Esse rapaz, que é daqui do nosso bairro mesmo, aceitou a corrida, mas eu não conhecia ele. Assim que entrei no carro e falei os destinos, ele começou a fazer várias ignorâncias. Assim que paramos na floricultura, ele começou a me filmar. Eu não percebi hora nenhuma que estava sendo filmada", contou.



A corrida foi realizada por Patrick Eduardo Chamarelli Figueiredo. A mulher foi gravada em uma série de vídeos que foram publicados nas redes sociais nos momentos em que estava fora do veículo.