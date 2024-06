Ator Giuseppe Oristanio esteve no velório de Jacqueline Laurence - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 18/06/2024 11:50 | Atualizado 18/06/2024 13:51

Rio - Artistas e amigos estiveram no velório de Jacqueline Laurance, que começou na manhã desta terça-feira (18) no Teatro Tablado, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Marieta Severo, Giuseppe Oristanio, Angela Vieira, Silvia Pfeifer, Othon Bastos, Herson Capri, Bárbara Borges, Sylvia Bandeira e Malu Valle foram alguns dos atores que passaram pelo local para se despedir da atriz, que morreu aos 91 anos , na madrugada de segunda-feira (17).

Jacqueline Laurence nasceu em Marselha, na França, em 1932, e veio para o Brasil na adolescência, acompanhada do pai, o jornalista Albert Laurence. Ela atuou em dezenas de novelas, incluindo sucessos como "Danin'Days", "Guerra dos Sexos" e "Senhora do Destino". Seu último trabalho na TV Globo foi em 2020, no folhetim das sete "Salve-se Quem Puder".



A artista estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e sofreu uma parada cardíaca. A cerimônia de cremação acontece às 16h e será fechada para amigos e familiares.