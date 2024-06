Lancha explode e deixa 10 feridos em Cabo Frio, na Região dos Lagos - Redes sociais

Publicado 18/06/2024 12:55

Rio - Um bebê e uma criança seguem internados em estado grave, nesta terça-feira (18), após a explosão de uma lancha , em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (17) e deixou dez pessoas feridas, incluindo uma menina, de 5 anos.

Depois da explosão, o bebê, de apenas 1 ano e 5 meses, e outras duas crianças, de 4 e 5 anos, foram socorridas por agentes da prefeitura da cidade e encaminhadas ao Hospital Central de Emergência (HCE). Os três chegaram em estado grave e foram transferidos para hospitais especializados da rede estadual.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o garoto, de 4 anos, passou por exames depois de ser avaliado pela cirurgia geral, ortopedia e pediatria. Ele segue em estado delicado de saúde, entubado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico do Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), em Araruama, também na Região dos Lagos.

Já o bebê e a outra criança, de 5 anos, estão internados Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ambos passaram por atendimento médico e, de acordo com o último boletim médico divulgado, a menina apresentou melhoras e encontra-se estável. Já o bebê segue em estado grave.

Uma outra vítima do acidente foi Leticia Sampaio, de 26 anos. Grávida, ela foi atendida primeiramente no HCE e depois transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, Região Metropolitana. De acordo com a unidade de saúde, seu quadro clínico é estável. Ainda não há informações sobre a saúde de seu bebê.

Os outros feridos no acidente foram identificados como Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos; Caroline Pimentel, de 28; e Aleksandro Leão Vieira, 36. As duas mulheres estão internadas no Heat, enquanto o homem encontra-se no Herc. O estado de saúde dos três é considerado estável.

Também deram entrada no Hospital Central de Emergência outros três adultos. Destes, dois tiveram apenas escoriações leves e foram liberados. O terceiro passou por avaliação e também recebeu alta.

Relembre o acidente

Uma lancha explodiu e deixou dez pessoas ficaram feridas, no início da tarde desta segunda-feira (17), próximo à Ilha do Japonês, em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Cabo Frio e de São Pedro da Aldeia foram acionados para a ocorrência por volta das 12h35 e socorreram três vítimas. Outras sete pessoas receberam ajuda de agentes da prefeitura da cidade.

Os feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle e para o Hospital Central de Emergência. Depois, sete pessoas - incluindo um bebê e duas crianças - foram transferidos para hospitais especializados da rede estadual.



Informações preliminares apontam que o incidente aconteceu logo após a lancha abastecer. Todas as vítimas são turistas oriundos da cidade de Vitória, no Espírito Santo.