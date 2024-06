A vítima chegou a ser encaminhada a UPA do Alemão, mas não resistiu - Google Street View

A vítima chegou a ser encaminhada a UPA do Alemão, mas não resistiuGoogle Street View

Publicado 18/06/2024 06:58 | Atualizado 18/06/2024 06:59

Rio - Um homem morreu após ser baleado em um confronto entre policiais militares e criminosos na Rua Professor Lace, em Ramos, na Zona Norte, na noite desta segunda-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram atacados durante um patrulhamento na região. Os suspeitos fugiram logo após a troca de tiros. Posteriormente, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora Adeus/Baiana, foram acionados para checar a entrada de um homem, ainda não identificado, na UPA do Alemão.

De acordo o Instituto Fogo Cruzado, tiros foram ouvidos na região do Morro da Baiana, no Complexo do Alemão, desde às 17h54.



Ainda segundo a corporação, o fato foi comunicado ao comando do 22° BPM (Maré) que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias da ação. A equipe envolvida no confronto utilizava câmeras operacionais portáteis, que já foram recolhidas.



O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Morte no Engenho da Rainha

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) realizavam uma operação em uma comunidade do bairro quando foram alvos de ataque a tiros em diversos pontos da região, o que gerou confrontos.



Ainda segundo a PM, uma equipe localizou o homem ferido na Rua Afonso de Albuquerque. Um vídeo mostra dois policiais tentando colocar a vítima dentro de uma viatura. A corporação informou que Marcelo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que ele já chegou em óbito na unidade.