Trecho da Praia de Grumari - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/06/2024 14:32 | Atualizado 18/06/2024 14:33

Rio - Mais de 10 praias e duas marinas do estado do Rio foram indicadas ao prêmio internacional Bandeira Azul, na última quinta-feira (13). Destas, três estão concorrendo pela primeira vez, sendo elas a Praia de Grumari, na Zona Oeste da capital; a Praia de Tucuns, em Búzios; e a Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo, ambas na Região dos Lagos.

Das 38 praias brasileiras que foram selecionadas pelo Júri Nacional do programa, 12 pertencem ao estado do Rio. Além disso, a Marina Costabella e o Iate Clube de Santos, em Angra dos Reis, Região Sul Fluminense, são duas das 11 marinas escolhidas para concorrerem ao prêmio. Segundo os organizadores, foram recebidas 56 inscrições.

Após aprovação do Júri Nacional, que foi composto por representantes de diversas entidades, os locais agora serão avaliados pelo Júri Internacional, que se reunirá em setembro, em Copenhague, Dinamarca, para a decisão final. O resultado está previsto para ser divulgado em outubro, e a cerimônia da entrega nacional do selo Bandeira Azul acontecerá no dia 1º de novembro.

Neste ano, o Júri Nacional do Programa Bandeira Azul Brasil foi composto por representantes do Ministério do Turismo (MTur), Ministério do Meio Ambiente (MMA), EMBRATUR, Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Instituto Ambientes em Rede (IAR), Associação Náutica Brasileira (ACATMAR), Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) e Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA).

Ao todo, são 38 critérios avaliados, incluindo qualidade da água, gestão ambiental e patrimonial, segurança, serviços e educação e informação ambiental. As praias e marinas certificadas precisam comprovar anualmente o cumprimento dos critérios estabelecidos pela Foundation for Environmental Education (FEE), fundação internacional responsável pela promoção do programa.

Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo, reconhecido mundialmente por promover a qualidade ambiental e a sustentabilidade nas regiões costeiras. Na temporada passada, 42 locais receberam o selo, sendo 31 praias e 11 marinas. De acordo com os organizadores, a expectativa é que este número aumente significativamente na temporada 2024/25.

Confira a lista completa dos locais indicados:

Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

Praia de Paraíso, Guarajuba, Camaçari – BA

Praia da Viração, Salvador – BA

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA

Praia do Cumbuco, Caucaia – CE

Praia de Tucuns, Armação de Búzios – RJ

Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ

Praia da Azeda Azedinha, Armação de Búzios – RJ

Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo – RJ

Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ

Praia do Sossego, Niterói – RJ

Praia de Grumari, Rio de Janeiro – RJ

Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ (Trecho Nelson Mandela)

Prainha, Rio de Janeiro – RJ

Praia das Pedras de Sapatiba, São Pedro da Aldeia – RJ

Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ

Praia Central, Balneário Piçarras – SC

Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC

Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

Praia de Taquaras, Balneário Camboriú -SC

Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC

Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC

Praia de Mariscal, Bombinhas – SC

Praia da Conceição, Bombinhas – SC

Lagoa do Peri, Florianópolis – SC

Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

Prainha de Itá, Itá – SC

Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

Praia da Saudade, Penha – SC

Praia Grande, Penha – SC

Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC

Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

Praia Grande, São Francisco do Sul – SC

Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC

Praia do Tombo, Guarujá – SP

Yacht Clube da Bahia, Salvador – BA

Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ

Iate Clube de Santos, Angra dos Reis – RJ

Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC

Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis – SC

Marina da Conceição, Florianópolis – SC

Marina Itajaí, Itajaí – SC

Marina VillaReal, São Francisco do Sul – SC

Iate Clube de Santos, Guarujá – SP

Voga Marine, Ubatuba – SP

Marina Kauai, Ubatuba – SP