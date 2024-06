Brasil ocupa a 2ª posição global em lançamentos de produtos e está em 4º lugar entre os maiores consumidores - Reprodução / Internet

Publicado 21/06/2024 12:44 | Atualizado 21/06/2024 13:08

Rio - A cidade do Rio receberá entre 22 a 24 de junho uma feira dedicada à indústria da estética. A Estética in Rio, que acontecerá no EXPO MAG, na Região Central. O evento, que faz parte do calendário oficial da cidade, reunirá os principais nomes do setor e promete trazer inovações aos profissionais da área. País ocupa a 2ª posição global em lançamentos de produtos, e em 4º lugar entre os maiores consumidores de produtos no mundo.



O evento, que está na 17º edição, contará com congressos especializados que abordarão temas emergentes como Saúde Estética, Estetas e Harmonizadores, design de sobrancelha e nutrição.

Além disso, a feira contará com estandes de expositores que apresentarão lançamentos de produtos e tecnologias de ponta, proporcionando aos profissionais da área acesso às novidades do mercado global.



Setor em crescimento



O mercado de estética, tanto no Brasil quanto globalmente, tem sido alavancado pela demanda por tratamentos minimamente invasivos, influências das redes sociais e valorização da aparência pessoal. Esse avanço é suportado por avanços tecnológicos e variedade de procedimentos disponíveis para consumidores de todas as faixas etárias e gêneros.



O segmento tem mostrado um crescimento robusto nos últimos anos. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o Brasil ocupa a 2ª posição global em lançamentos de produtos na área e está em 4º lugar entre os maiores consumidores de produtos de beleza no mundo. De acordo com um relatório da McKinsey, o setor de beleza mundial está projetado para atingir um faturamento de US$ 580 bilhões até 2027.



No Brasil, o mercado de cuidados pessoais, incluindo produtos de beleza, registrou um aumento de 15% em 2022, alcançando R$ 28 bilhões em vendas, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada de 7%, podendo chegar a R$ 39 bilhões. Este crescimento é refletido na quantidade de atividades relacionadas à beleza no país. Segundo dados do DataSebrae, existem mais de 1.331.826 atividades relacionadas a negócios do setor no Brasil, abrangendo setores de serviço, indústria e comércio.



Turismo estético



Além disso, outra prática tem apresentado destaque: o turismo estético. E o Brasil tem se consolidando como um destino preferido. De acordo com o Ministério do Turismo, estão em discussão possíveis leis para atrair investimentos estrangeiros e impulsionar o setor. Segundo a Patients Beyond Borders, cerca de 7% dos procedimentos estéticos no Brasil são realizados em pessoas de outras nacionalidades.



