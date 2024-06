Nova linha do BRT, de número 67, no Terminal Deodoro - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Nova linha do BRT, de número 67, no Terminal DeodoroReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 24/06/2024 10:42 | Atualizado 24/06/2024 10:54

Rio - Passageiros que estiveram no Terminal BRT Deodoro, na Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (24), aproveitaram o primeiro dia útil de operação da nova linha de ônibus, de número 67 , com destino à estação de Campo Grande. Ao DIA, a camareira Cláudia Antônia, 53 anos, revelou que a otimização do tempo vai facilitar sua rotina, já que antes precisava pegar mais de um transporte para chegar ao trabalho.

Apesar dos benefícios mencionados, um ponto que ainda pode melhorar, segundo Cláudia, é o tempo de espera para saída do terminal.



"Eu faço esse trajeto todo dia, de segunda a segunda. Essa nova linha vai ser maravilhosa, eu moro na Estrada da Posse, ou eu pegava o 771 e descia em Coelho Neto, ou o 790, ou 753, para pegar um outro, porque eu não tinha como pegar um só, agora vai facilitar muito, é muito mais rápido e bem melhor mesmo. A única coisa é que o ônibus demorou um pouco para sair, mais de 10 minutos", disse.



Já a consultora de vendas Rosângela Cristina Reis, de 54 anos, acredita ainda ser precoce er uma avaliação ao transporte no seu primeiro dia útil de operação. Ela disse que esperou um pouco a mais para sair do terminal, mas revelou uma grande expectativa de melhora.



"Em relação ao horário, ainda não ocorreu como prometido, demorou um tempo pra sair, mas de resto, com certeza vai ter melhora, é o que esperamos. Eu esperei uns 20 minutos, mas como é o primeiro dia e a experiência é nova, acredito que eles vão se adaptando. Eu faço esse trajeto todo dia, vai melhorar bastante, até mesmo o custo", contou.



Outro passageiro que também esperava para utilizar a nova linha foi Marcos Vinicius da Silva Portugal, de 26 anos. "Para mim é uma melhoria para quem faz Campo Grande x Deodoro, porque geralmente tem que pegar dois a três ônibus ou fazer integração e agora vai ser uma maravilha, só a questão que tem que desafogar o trânsito na Avenida Brasil. Teve alguns passageiros que reclamaram sobre o tempo de espera, mas quando eu cheguei não demorou nem um minuto e o ônibus já saiu", explicou.

O novo serviço, denominado Conexão BRT, passa por nove bairros e faz 16 paradas em pontos de ônibus convencionais ao longo do percurso, incluindo a Avenida Brasil.



A expectativa da Prefeitura do Rio é que, com a nova linha, a viagem dure aproximadamente uma hora e os intervalos sejam de 10 minutos nos horários de pico. O serviço, operado pela Mobi-Rio, vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Além disso, o pagamento da passagem que custa R$ 4,30, não será aceito em dinheiro, apenas com os cartões Riocard e Jaé.

Para o novo serviço, foram disponibilizados 20 ônibus novos do modelo padron para este trajeto. Diferentemente dos demais modelos do BRT, esses veículos terão catraca interna para embarque de passageiros na rua. Nos terminais Campo Grande e Deodoro, os passageiros da linha 67 devem embarcar e desembarcar normalmente na plataforma do BRT. Nas paradas realizadas durante o percurso, o serviço funcionará como nos ônibus convencionais.