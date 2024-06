Esta segunda-feira (24) foi dia de céu limpo, com máxima de 36°C - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 24/06/2024 13:33

Rio - A semana no Rio de Janeiro começou com mais um dia de calor e céu limpo, com máxima de 36°C e mínima de 18°C. No entanto, a partir desta terça-feira (25), os termômetros da cidade vão registrar a primeira queda de temperatura do inverno, que chega acompanhada de chuvas, segundo o Alerta Rio.



Esta segunda (24) amanheceu com ventos moderados e a máxima de 36°C foi registrada na Zona Oeste, na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá. O órgão meteorológico da prefeitura emitiu um aviso de baixa umidade relativa, informando que uma massa de ar seco atinge a cidade nesta tarde, até às 18h. O índice varia entre 21% e 30%.



A temperatura deve começar a cair já na madrugada de terça (25), em decorrência da passagem de uma frente fria pelo oceano, enquanto mais nuvens se acumulam no céu e os ventos aumentam, variando de moderados a fortes.

O dia começa nublado, ainda segundo o Alerta Rio, com chuva fraca isolada em alguns pontos da cidade. A máxima será de 29°C, com uma queda de 7°C em relação a esta segunda. A mínima ficará em 16°C. Também há possibilidade de um arco-íris se formar no céu.



A quarta-feira (26) também deve amanhecer nublada e com chuva fraca, prevista para começar a cair na madrugada. A máxima será de 32°C, 3°C a mais do que a de terça. Os ventos permanecem moderados.



O Alerta Rio informou que quinta-feira (27) será o último dia de chuva, também prevista para cair durante a madrugada e a manhã. Os ventos serão um pouco mais fortes do que os de quarta, marcando 13km/h, e a temperatura volta a cair, ficando em 28°C, com mínima de 16°C.



Mesmo sem chuva, a sexta-feira (28) ainda deve ser cinza, com ventos fracos. Também não há previsão de precipitação para o fim de semana.

O inverno, período mais seco no Rio de Janeiro, tem como características marcantes as temperaturas mais amenas, ocorrência de névoa entre o fim da madrugada e início da manhã, e a maior frequência de frentes frias. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê que o nível de chuva ficará abaixo da média durante a estação na região Sudeste.



Em decorrência do La Niña, também é provável que, durante o inverno, os registros de ressacas nas praias da cidade aumentem. Segundo o Climatempo, o fenômeno, que gera interferências no clima do Atlântico Sul, oceano que cerca o país, deve começar entre julho e agosto.