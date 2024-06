Vacinas contra influenza e covid-19 estarão disponíveis antes da partida entre Botafogo x Bragantino - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 25/06/2024 16:40

Rio - O Estádio Olímpico Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, vai receber um ponto de vacinação contra a influenza e a covid-19 XBB nesta quarta-feira (26). O posto vai funcionar das 17h às 19h em dois pontos dentro do estádio.

Os pontos de vacinação serão montados nas entradas leste e oeste, próximo das rampas de acesso para arquibancada, e ficarão disponíveis somente antes da partida entre Botafogo x Bragantino, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os torcedores que forem assistir ao jogo e desejarem se imunizar precisarão levar um documento de identificação e a caderneta de vacinação.

A vacina contra a influenza está disponível para todas as pessoas acima de 6 meses de idade, já a da covid-19 XBB só pode ser aplicada no público indicado , sendo eles idosos com 60 anos ou mais; pessoas com comorbidades, com 18 anos ou mais; profissionais e trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas e outros grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha, realizada em parceria com o Botafogo, tem objetivo de reforçar a estratégia de levar a vacina a locais com grande circulação de público, facilitando o acesso do carioca à imunização.