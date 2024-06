Agentes do Detran fiscalizam ferros-velhos durante Operação Desmonte - Divulgação / Governo do Rio

Publicado 25/06/2024 17:43

Rio - Uma força-tarefa interditou três ferros-velhos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira (25). Agentes da Operação Desmonte constataram que os estabelecimentos, na Avenida Presidente Roosevelt, não tinham licença para funcionar e não apresentaram notas fiscais dos materiais comercializados.

Ainda de acordo com os fiscais, em um dos locais fiscalizados foi encontrado um poço artesiano vazio e com resíduos de óleo motor, o que caracteriza crime ambiental. As peças de veículos encontradas nesse ferro-velho serão encaminhadas para descarte em empresas de reciclagem cadastradas pelo Detran.

O dono do estabelecimento foi conduzido à delegacia da região e poderá responder por poluição do lençol freático. Os proprietários dos outros ferros-velhos interditados terão cinco dias para comprovar a procedência de todas as peças e, caso não consigam, em até 30 dias o material será apreendido e destruído.

A força-tarefa que engloba a Operação Desmonte é realizada por agentes do Detran, com apoio das polícias Civil e Militar, além do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Secretaria de Estado de Fazenda.

Segundo dados do Governo do Rio, desde que a Operação Desmonte foi iniciada, em agosto do ano passado, a força-tarefa já realizou 18 ações de fiscalização em ferros-velhos, que resultaram no fechamento de 44 estabelecimentos que não possuíam documentação.

Ao todo, foram apreendidas mais de 700 toneladas de sucatas e mais de 150 motores roubados. Além disso, dez pessoas foram presas em flagrante, e carros roubados apreendidos.