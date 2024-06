Informações sobre o autor do crime devem ser passadas ao Disque Denúncia, o anonimato é garantido - Divulgação

Publicado 25/06/2024 15:28 | Atualizado 25/06/2024 16:39

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta terça-feira (25), pedindo informações sobre o envolvido na morte do cabo PM Lucas Rocha de Brito, 39 anos. Ele foi baleado após uma discussão de trânsito , na Rua Manoel Vitorino, no bairro do Encantado, Zona Norte do Rio, no dia 17 de maio deste ano.

De acordo com a Polícia Militar, Brito dirigia seu veículo quando discutiu com o motorista de um Celta preto. Durante a confusão, o militar, que era lotado no 2º BPM (Botafogo), teria se aproximado do carro e foi baleado pelo motorista. Depois de atirar em Lucas, o criminoso fugiu do local.

O corpo do policial militar foi velado e sepultado na manhã do dia 19, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. Reunidos na capela 7, familiares e amigos se despediram do cabo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Agentes realizaram uma perícia no local e tentam localizar o autor do crime. Quem tiver informações sobre o paradeiro do envolvido na morte do PM, pode denunciar pelos canais do Disque Denúncia. O anonimato é garantido e a recompensa oferecida é de R$ 5 mil.

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ