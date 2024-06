Operação do 39º BPM (Belford Roxo) apreende dez toneladas de barricadas nesta terça-feira (25) - Divulgação/PMERJ

Publicado 25/06/2024 17:39 | Atualizado 25/06/2024 17:44

Rio - Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) removeram, nesta terça-feira (25), 10 toneladas de barricadas durante uma operação na comunidade Parque Floresta, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. A ação foi encerrada sem prisões ou apreensões.

Nas redes sociais, moradores comentaram sobre a quantidade de policiais na região durante a operação. Alguns tentaram alertar para que vizinhos ficassem dentro de casa: "Atenção, morador, risco de bala perdida. Há uma operação da PM na comunidade. Fique em casa", dizia uma das mensagens.



A guerra na região acontece entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP). Na última quinta-feira (20), três homens foram executados a tiros também em Vila Pauline. Os mortos foram atacados por criminosos armados em um veículo, quando estavam em um bar, na Rua Maria Helena Ferreiras Vasconcelos. Outras quatro pessoas que estavam no estabelecimento ficaram feridas.

Em abril, dois homens foram mortos de forma cruel no mesmo bairro. As vítimas teriam sido assassinadas na guerra do tráfico local. Os corpos foram encontrados sem as cabeças, que foram arrancadas.