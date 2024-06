Incêndio em uma subestação de energia do Metrô, na Rua Barão de Itambí - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/06/2024 10:25 | Atualizado 26/06/2024 20:51

Rio - Um incêndio atingiu o bloco de ventilação no metrô do Flamengo, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (26), e causou, temporariamente, o fechamento da estação para embarque e desembarque. De acordo com o MetrôRio, o local foi reaberto e os intervalos normalizados. O prédio vizinho ao local do incêndio foi afetado pela forte fumaça e precisou ser evacuado.

O bloco de ventilação fica a 450 metros da estação do Flamengo, na Rua Barão de Itambi, no bairro vizinho Botafogo. Por conta do ocorrido, os intervalos entre as viagens ficaram irregulares nas linhas 1,2 e 4. O local precisou ser fechado, por volta das 9h30, por medidas de segurança após ter sido invadido pela fumaça proveniente do fogo. As causas do incêndio vão ser apuradas. A reabertura aconteceu próximo às 11h.

— Jornal O Dia (@jornalodia) June 26, 2024 Não houve vítimas. Os moradores do prédio vizinho, número 42, evacuaram o edifício por conta do forte cheiro de fumaça. Eles se mobilizaram para ajudar os idosos a deixarem o local, que ficou com a lateral preta por conta dos resquícios do fogo.

O educador físico Gabriel Veiga, 37, mora no segundo andar do prédio. Ele teve a rede de proteção de sua janela destruída por conta do calor. Ele deixou o prédio ao ver a fumaça espessa preta pela janela e sentir o forte cheiro de queimado.



"Estou doente. Estava no quarto e senti um cheiro de queimado muito grande. Fui na cozinha ver se tinha deixado algo queimando e vi pela janela a fumaça preta. Levei um susto. Foi o tempo de fechar a janela e descer correndo. Deixei tudo pra trás", contou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h30 para o incêndio na Rua Barão de Itambi. Agentes do quartel do Catete, com apoio do Humaitá, atuaram no local.

Os fios da área externa ficaram queimados com o incêndio, assim como a câmara de filtragem. As chamas foram controladas e a rua reaberta ao trânsito no fim da manhã.

O trecho da área externa também ficou interditado por faixas e equipes da Comlurb reforçaram a limpeza com lavagem da calçada para tirar a fuligem.