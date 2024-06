Estação do Flamengo chegou a ser fechada por conta da fumaça do incêndio na área externa - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/06/2024 11:52 | Atualizado 26/06/2024 12:22

Rio - A estação do Flamengo do MetrôRio, na Zona Sul, foi reaberta para embarque e desembarque, após o incêndio que ocorreu na área externa , na manhã desta quarta-feira (26). A concessionária que administra o serviço informou que as chamas atingiram o bloco de ventilação, provocando o fechamento temporário, por conta da fumaça. O fogo foi controlado por volta das 11h30 e não há informações sobre feridos no local.

Segundo o MetrôRio, por volta das 11h, os intervalos, que haviam sido afetados nas linhas 1, 2 e 3, foram normalizados. As causas do incêndio serão apuradas. Os quartéis do Catete e do Humaitá do Corpo de Bombeiros trabalharam desde às 9h30 no combate as chamas, que ocorreram em uma subestação, a cerca de 450 metros da estação do Flamengo, na Rua Barão do Itambi, em Botafogo, também na Zona Sul.

A estação fica entre dois prédios residenciais e em frente à Fundação Getulio Vargas (FGV). Um dos edifícios, do número 42, ficou com a lateral escurecida pela fuligem e foi evacuado. Ninguém ficou ferido.