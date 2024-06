Anderson Lopes Domingos, conhecido como Pará, foi preso nesta quarta-feira - Divulgação

26/06/2024

Ronaldo Holanda foi morto na frente da sua joalheria em Bangu, na Zona Oeste do Rio

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Homicídios da Capital, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O criminoso foi localizado na comunidade Furquim Mendes, na Zona Norte. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto.Ao longo da investigação, os policiais descobriram um roubo de um cordão de um pedestre, ocorrido no dia 21 de dezembro de 2022, na Rua Firmino Gameleira, próximo à numérica 400, em Olaria, cujas características físicas dos autores (uma dupla) se assemelhavam às dos suspeitos do homicídio praticado na joalheria, sendo que um deles, Valberto Pedro Dos Santos, que já se encontra preso, e o outro Anderson Lopes Domingos, o Pará.Ronaldo era dono da loja Palua Jóias e estava sozinho abrindo o seu estabelecimento quando foi surpreendido por homens armados, que atiraram à queima-roupa. Ele foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, no mesmo bairro, mas não resistiuNa época, a sobrinha de Ronaldo, Ethiene Rabelo, declarou ter ficado assustada e sem acreditar no que aconteceu. "Estamos muito abalados e não conseguimos acreditar que isso está ocorrendo. Ele tem essa loja há mais de 20 anos ali, ainda não sabemos o porquê disso tudo".O corpo de Ronaldo Palua Holanda foi enterrado no dia 29 de dezembro de 2022, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte do Rio, sob forte comoção de familiares e amigos.