Na foto, Gabriel Veiga, morador vizinho ao local do incêndio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/06/2024 15:00

Rio - Os moradores do prédio vizinho ao bloco de ventilação do metrô que foi alvo de incêndio na manhã desta quarta-feira (26) precisaram evacuar o prédio rapidamente. A fumaça invadiu os apartamentos, corredores e a escada, que ficaram sujos de fuligem. A lateral do edifício ficou completamente preta por conta da fumaça. O fogo se iniciou na subestação do metrô do Flamengo, localizada a cerca de 400 metros da estação, na Rua Barão de Itambi, no bairro Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Morador do sétimo andar do prédio, Lucas Ximenes conta que o episódio foi um susto porque inicialmente pensou que o próprio edifício pegava fogo. "Entre 9h30 e 9h40 comecei a ouvir gritos de pessoas na rua pedindo para evacuar o prédio. As pessoas começaram a se aglomerar na frente do prédio pedindo para descer. Bateu aquele leve desespero. Todo mundo começou a evacuar pelas escadas, correndo. Já senti a fumaça na escadaria. Aqui embaixo, vimos que era na estação de manutenção do metrô. Foi um susto muito grande", relata.

O educador físico Gabriel Veiga, 37, mora no segundo andar do prédio. Ele teve a rede de proteção de sua janela destruída por conta do calor. Gabriel deixou o prédio ao ver a fumaça espessa pela janela e sentir o forte cheiro de queimado.



"Estou doente, por isso estava no meu quarto, quando senti um cheiro de queimado muito forte. Fui na cozinha ver se tinha deixado algo queimando na panela e vi pela janela a fumaça preta. Levei um susto. Foi o tempo de fechar a janela e descer correndo. Deixei tudo pra trás", contou.

Os próprios moradores evacuaram o prédio e fizeram uma força-tarefa para ajudar os idosos a descerem para a rua.

A fumaça também atingiu a estação de metrô do Flamengo que chegou a ser interditada por cerca de 1h30.

Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h30 para o incêndio na Rua Barão de Itambi. Agentes do quartel do Catete, com apoio do Humaitá, atuaram no local.

Os fios da subestação ficaram queimados com o incêndio, assim como a câmara de filtragem. As chamas foram controladas e a rua reaberta ao trânsito no fim da manhã.

O trecho da fachada da subestação ficou interditado por faixas e equipes da Comlurb reforçaram a limpeza com lavagem da calçada para tirar a fuligem.