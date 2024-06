O local foi descoberto após investigação dos setores de inteligência - Reprodução

O local foi descoberto após investigação dos setores de inteligênciaReprodução

Publicado 26/06/2024 16:34 | Atualizado 26/06/2024 16:40

Rio - Uma operação conjunta entre policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho) e militares do 41ª BPM (Irajá), nesta terça-feira (25), fechou um laboratório de lança-perfume no interior da comunidade do Amarelinho, no bairro de Acari, na Zona Norte do Rio.

O local foi descoberto após investigação dos setores de inteligência das instituições. No imóvel, os agentes encontraram farto material para a produção de tubos de lança-perfume.

Segundo os investigadores, o material entorpecente, conhecido como black lança, era produzido e distribuído para diversas comunidades dominadas por uma facção criminosa, especialmente em dias de baile funk.

Ninguém foi preso na operação. O material foi apreendido e encaminhado à perícia. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela fabricação.