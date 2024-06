Os autores do livro 'Texto de Cria' e professores de língua portuguesa Leandro Horta e Camilla Leite - Divulgação

Publicado 26/06/2024 16:22 | Atualizado 26/06/2024 16:37

Rio - Fornecer repertório literário de autores pretos e estimular a boa escrita através de vivências periféricas para moradores de comunidades e jovens negros. Esse é o objetivo do livro e manual de redação "Texto de Cria", de autoria dos professores de Língua Portuguesa Camilla Leite e Leandro Horta, naturais de favelas da Zona Norte do rio, que será lançado na próxima quarta-feira (3), em uma livraria de Botafogo.



"Não temos a pretensão de criar um simples manual de redação com pontos gramaticais, dicas e estruturas. Desejamos com este material conversar com os 'crias' sobre os principais pontos da dissertação, além de oferecer de forma natural uma série de pensadores pretos, clássicos, modernos e contemporâneos. Até os dias atuais, nas escolas, professores de linguagem, literatura e ciências humanas, de modo geral, tendem a recrutar a história, os pensadores, a cultura, enfim, tudo que diz respeito à cultura padrão, do branco, e não marginalizada", avaliou Leandro.



Segundo o professor, o livro é uma maneira de tentar reverter esse cenários, trazendo com uma escrita leve e descomplicada o conteúdo para a realidade dos alunos da periferia. "Sempre nos questionamos o porquê de professores de literatura, por exemplo, oferecerem aos seus alunos apenas escritores brancos renomados, muitas vezes distante da realidade social e cultural dos alunos", pontuou.



Leandro também destaca que o livro visa orientar o candidato quanto a importância de trazer as vivências para a redação. "Geralmente, os jovens escritores, que sonham por uma vaga na faculdade, enfrentam esse dilema, e aqueles que desejam construir uma rotina de estudo buscam inúmeros manuais, decoram estruturas prontas, citações sem contextualização, e entregam um texto mediano (ou ruim) sem o conteúdo necessário para que a argumentação seja efetivada".

Os professores estudaram em colégios públicos ao longo da sua trajetória acadêmica e enfrentaram desafios impostos pela realidade das comunidades para alcançar seus objetivos. De acordo com eles, foi a partir dessa análise que surgiu a ideia do livro.



"Nosso objetivo, portanto, é fornecer a todos os crias um material fácil de ler, com dicas preciosas com a intenção de oferecer um repertório rico e muito bem selecionado pelos autores a fim de construir uma formação e letramento antirracista com destaque aos nossos pensadores e a tudo que diz respeito à nossa cultura, à nossa história, aos nossos desafios", finalizou Camila.

O "Texto de Cria" será lançado, na próxima quarta-feira (3), na livraria Blooks, em Botafogo, Zona Sul do Rio, às 19h. Os autores estarão presentes no local para evento de lançamento.

Serviço - Lançamento do livro "Texto de Cria"

Data: 3 de julho (quarta-feira)

Local: Praia de Botafogo, 316, Botafogo, Zona Sul



Horário: 19h