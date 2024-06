O acidente ocorreu próximo da Rodoviária do Rio - Divulgação

Publicado 28/06/2024 11:51

Rio - Uma mulher foi atropelada por um ônibus na Avenida Brasil, no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, Marisa de Oliveira, 79 anos, foi socorrida em estado grave ao Hospital Municipal Souza Aguiar.



O quartel Central foi acionado para o caso às 7h42, próximo a Rodoviária do Rio, na altura do Terminal Gentileza. Segundo relatos, a vítima teria acabado de descer de um ônibus no momento em que foi atropelada.

O veículo envolvido no acidente é da linha 471 (Taquara x Central). Em nota, a empresa Trel informou que lamenta profundamente o atropelamento e que está cooperando com as autoridades responsáveis para a apuração das causas do ocorrido.