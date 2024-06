Caçambas de entulho foram utilizadas como barricadas no interior da comunidade - Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/06/2024 08:06 | Atualizado 28/06/2024 08:27

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta sexta-feira (28), na comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.



No local, atuam agentes do Batalhão de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).



Moradores relatam clima tenso na região desde as primeiras horas da manhã e relatos de tiroteio. Nas redes sociais, circulam vídeos de barricadas que foram incendiadas por criminosos para dificultar a entrada de policiais da comunidade.

Clima tenso na mangueira pic.twitter.com/fVqdIqam50 — Jorge (@Jjorgepereira2) June 28, 2024

Caçambas de entulho também foram utilizadas como barricadas e colocadas no meio da rua no interior da Mangueira. Dois veículos blindados e um helicóptero estão sendo utilizados na ação.