Traficante aparece ao fundo da imagem, de camisa vermelha e arma na mão, durante operação na Penha - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 28/06/2024 10:56

Rio - O morador Sebastião José Alves da Silva, de 63 anos, baleado durante operação no Complexo da Penha, na Zona Norte , está lúcido e passará por cirurgia. Ele foi atingido por volta das 6h desta sexta-feira (28) enquanto buscava pertences e café para a mulher que aguardava atendimento no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na mesma região.

Segundo Conceição Ferreira, ele a levou na unidade e voltava para casa no momento que foi baleado.

"Ele me trouxe aqui, mas quando foi 6h ele foi em casa buscar uma meia, casaco e café para mim, porque ele tem essa mania. Eu ainda falei para ele não ir, porque não sabia como que estava a situação por lá. Aí daqui a pouco me mandaram mensagem que era para o responsável do Sebastião aparecer aqui. Eu fiquei doida, mas os médicos foram bons", disse.



Ainda segundo a mulher de Sebastião, o companheiro foi baleado na região da virilha. "Já mandei recado, ele está falando, me contou a história direitinho, está lúcido e agora vai para o centro cirúrgico. Moramos eu e ele sozinhos, em frente ao mercado, antes da Vila Cruzeiro. Só eu já moro ali há 70 anos", contou.



Segundo apurado pelo DIA, ele foi baleado na Rua Engenheiro Francisco Passos, conhecida como Rua do Valão, mesmo lugar onde um criminoso, de camisa vermelha, foi flagrado armado logo atrás um veículo incendiado, que foi utilizado como barricada.

Operação provoca tiroteio

A Polícia Civil realiza uma operação, nesta sexta-feira (28), no Complexo da Penha, por meio das delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), para cumprir quatro mandados de prisão contra lideranças do tráfico de outros estados que se escondem na região.

A ação conta com apoio da Polícia Militar. Segundo moradores, a região ficou em clima de guerra e confrontos também foram registrados no Complexo do Alemão. Em ambas comunidades, escolas e clínicas foram afetadas.

MUITOS TIROS NO COMPLEXO DA PENHA pic.twitter.com/AEkOlOIahy — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) June 28, 2024

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, no Complexo da Penha, 16 unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais em curso. Já no Alemão, 21 escolas foram fechadas.



As Clínicas da Família Zilda Arns e Valter Felisbino de Souza, no Complexo do Alemão, mantêm o atendimento. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas na manhã desta sexta-feira (28). O mesmo acontece na Penha, com a Clínica da Família Felippe Cardoso.

Além disso, linhas de ônibus também precisaram alterar o itinerário na região da Penha.